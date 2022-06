Der Charme von Tempolimit und Bezinduft bei der 12. Ohreclassic in Wolmirstedt

Der Alltag ist hektisch, Menschen reden kaum miteinander, auf den Straßen wird gerast? Nicht, wenn man in einem 51 Jahre alten Bulli unterwegs ist. Dann gelten plötzlich andere Gesetze.

Wolmirstedt - Ohreclassic - schon immer wollte ich mitfahren, zur 12. Tour lädt mich Irina Ißleib-Lubojanski in ihren Bulli ein, einen knuffigen Volkswagen T1 in seeblau, der 1971 gebaut wurde. Wir starten als Nummer 13, Irinas Glückszahl, was kann da schief gehen?