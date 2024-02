Wolmirstedt. - Der Frühling hat noch gar nicht richtig angefangen, doch der erste Storch hat bereits im Nest auf dem Schornstein der Adler-Apotheke Platz genommen. Er reckte bereits am Wochenende seinen Schnabel in die Höhe und putzte sein Gefieder.

In den vergangenen Jahren waren die Störche bereits schon öfter im Februar in Wolmirstedt eingetroffen, erst einer der Partner, der zweite folgte später. Auch in diesem Februar bewacht Meister Adebar das Nest zunächst allein.

Die Nahrungssuche dürfte in diesem Jahr leichter ausfallen, als in den vergangenen Dürrejahren, er braucht feuchte Wiesen, in denen sich Frösche und anderes Getier gut entwickeln.

In Wolmirstedt gibt es neben dem Storchennest auf dem Schornstein der Adler-Apotheke ein weiteres auf dem Schornstein der ehemaligen Fleischerei Esche, in Glindenberg am Kreisel sowie in Farsleben neben der Feuerwehr.