4.075 Unternehmen starteten 2023 in den Wettbewerb der Oskar-Patzelt-Stiftung. Für Sachsen-Anhalt ging der „Oscar“ des Mittelstandes an WK Hydraulik Walter + Kieler. Womit die Zielitzer punkten konnten.

Zielitz - Nachhaltigkeit, Zufriedenheit der Mitarbeiter – dies und mehr nimmt eine Jury unter die Lupe, wenn es um den „Großen Preis des Mittelstandes“ geht. Dieser stand 2023 unter dem Motto „Gemeinsam Zukunft sichern“. Womit der Zielitzer Preisträger überzeugte.

Über 4.000 Unternehmen waren in den Wettbewerb der Oskar-Patzelt-Stiftung gestartet. Die IHK nominierte WK Hydraulik Walter + Kieler aus Zielitz. Eine Jury begann zu prüfen: Wie ist die Entwicklung im Unternehmen? Wie sieht es mit der Aus- und Weiterbildung aus? Wo steht das Unternehmen in puncto Modernisierung und Innovationen? Wie ist das Engagement in der Region? Die Zielitzer konnten punkten und gehörten zu denen, die es in die nächste Runde schafften.

Die 16 Bundesländer sind dabei in zwölf Wettbewerbsregionen eingeteilt. In diesem Jahr hatten gut 1.000 Institutionen 4.075 kleine und mittlere Unternehmen sowie Banken und Kommunen für den Wettbewerb nominiert. Davon schafften es 485 auf die Liste der Jury.

Preis wird seit 1994 ausgelobt

Die Oscar-Patzelt-Stiftung hatte den Wettbewerb erstmals 1994 ausgelobt. Der Preis ist nicht dotiert soll heißen, es geht nicht um finanzielle Anreize, sondern um die öffentliche Anerkennung und Würdigung der Leistung.

Petra Tröger, Vorstand der Stiftung, betont: „In diesem Wettbewerb stehen die ganzheitliche Bewertung eines Unternehmens, die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse insgesamt sowie die Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung - nicht nur für das Unternehmen - sondern für die Gesellschaft, im Vordergrund.“

Es blieb spannend bis zum Schluss

Für die Zielitzer blieb es bis zum Schluss spannend. Im Rahmen einer Gala-Veranstaltung in Düsseldorf wurden schließlich die Preisträger bekannt gegeben. Schon die Atmosphäre begeisterte Sebastian Leuschner und Marc Jäger. Dann wurde der Gewinner für Sachsen-Anhalt verkündet. „Wir waren baff, damit hatten wir nicht gerechnet“, sind die beiden Geschäftsführer auch noch Tage später stolz darauf, den „Oscar“ des Mittelstandes für ihr Unternehmen in Empfang genommen zu haben.

Doch womit konnten die Zielitzer die Jury überzeugen? „Was vor 32 Jahren in einer Garage in Wolmirstedt begonnen hatte, entwickelte sich durch Elan und Ehrgeiz der Gesellschafter Norbert Walter und Ingolf Kieler zu einem florierenden Hydraulikunternehmen mit über 70 Mitarbeitern an zwei Standorten, das auf dem globalen Markt längst als moderner Produzent und Dienstleister bekannt ist“, heißt es in der Begründung. Nach Kundenwunsch werden die maßgeschneiderten Hydraulikanlagen immer auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt, so dass jede Anlage eine Neuentwicklung ist.

Auch die Unternehmensnachfolge ist bereits gesichert: Mit den beiden langjährigen Mitarbeitern Sebastian Leuschner und Marc Jäger sind seit September 2022 zwei neue geschäftsführende Gesellschafter im Unternehmen. WK Hydraulik Walter + Kieler unterstützt zudem die Schulen in Zielitz und Wolmirstedt durch die Teilnahme an Bewerbertagen, an denen sich die Neuntklässler Ausbildungsberufe der Firmen aussuchen können und Bewerbungsschreiben und Vorstellungsgespräche trainieren.

Unternehmen ist in der Region verwurzelt

In Zusammenarbeit mit einer Schule in Stendal haben Schüler außerdem die Gelegenheit, an einem Tag in der Firma selbst die verschiedenen Ausbildungsberufe kennenzulernen.

Alle Erstklässler in der Grundschule Zielitz bekamen ein Buch zum Thema „Sicherer Heimweg“. Mitarbeiter nehmen am Magdeburger und Wernigeroder Firmenstaffel-Lauf teil, und kleinere Sportvereine wie der TTC Wolmirstedt unterstützt das Unternehmen mit Spenden ebenso wie den Förderverein Domäne Wasserleben für Heimatkunde und -pflege.

Sebastian Leuschner und Marc Jäger werden sich auf ihrem Preis keineswegs ausruhen, sondern sich weiterhin zusammen mit ihren Mitarbeitern auf den Weg machen, um „gemeinsam Zukunft zu sichern“.