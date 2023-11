Wolmirstedt. - Pünktlich zum Jahresanfang werden regelmäßig bundesweite Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht. Eine davon betrifft ab Januar 2024 Eltern, die mit ihren Kindern in den Urlaub verreisen wollen. Denn der Kinderreisepass in der jetzigen Form wird abgeschafft. Das müssen Eltern in Wolmirstedt jetzt wissen und so werden die Reisedokumente im Bürgerbüro zukünftig geregelt.

Ersetzt wird der Kinderreisepass dann durch den elektronischen Reisepass. Beim Beantragungsprozess selbst ändert sich dadurch aber nichts, informiert Jens Sonnabend, Fachdienstleiter Bau und Ordnung in Wolmirstedts Stadtverwaltung. „Die Eltern müssen weiterhin zusammen mit dem betroffenen Kind, einem biometrischen Lichtbild und der Geburtsurkunde des Kindes vorsprechen“, erklärt Sonnabend, dem auch das Einwohnermeldeamt unterstellt ist.

Längere Produktionszeit für Reisepass nötig

Jedoch müssten zukünftig mehr Zeit bis zur Ausstellung und auch mehr Kosten eingeplant werden. „Ein normaler Reisepass für Kinder nimmt sechs bis acht Wochen Produktionszeit in Anspruch und kostet 37,50 Euro.“ Bisher lag der Preis für einen Kinderreisepass bei 13 Euro. Dafür war dieser aber - nach einer Gesetzesänderung zum 1. Januar 2021 – nur noch ein Jahr gültig und konnte für sechs Euro jeweils um ein weiteres Jahr verlängert werden. Davor waren es sechs Jahre. Gültig ist der elektronische Reisepass dann wieder sechs Jahre für Personen unter 24 Jahre. Ab dem 24. Geburtstag kann er zehn Jahre genutzt werden, kostest dann allerdings auch 60 Euro.

Wird der Reisepass dringender benötigt, besteht die Möglichkeit eines Schnell-Bestellverfahrens. „Ein Expressreisepass dauert hingegen nur 4 Tage, wird allerdings mit einem zusätzlichen „Expressaufschlag“ von 32,00 EUR versehen“, informiert der Rathausmitarbeiter.

Über das Internet kann der elektronische Reisepass trotz fortschreitender Digitalisierung nicht bestellt werden. Die Beantragung kann nur persönlich mit dem Kind vor Ort im Einwohnermeldeamt geschehen. „Dafür können sich die Bürger Termine mit unserem neuen Terminvergabesystem buchen oder auch gern zu den Sprechzeiten im Rathaus ohne Termin vorsprechen“, teilt Sonnabend mit. Wer ohne Termin erscheint, müsse aber mit längeren Wartezeiten rechnen.

Auf Eltern kleinerer Kinder könnten mehr Kosten zukommen

Mit Stand vom 8. November wurden in Wolmirstedt in diesem Jahr bereits 121 Kinderreisepässe ausgestellt. Diese behalten bis zum Ablaufdatum weiterhin ihre Gültigkeit.

Voraussetzung dafür ist aber, dass das Kind auch während der gesamten Gültigkeitsdauer anhand des Fotos einwandfrei identifizierbar ist. Gerade bei Babys und Kleinkindern könnte das aufgrund der raschen äußerlichen Veränderungen problematisch werden. Auch der Gesetzgeber geht deshalb davon aus, dass Eltern von Kindern unter sechs Jahren einmal öfter einen neuen Reisepass beantragen und demnach auch mit mehr Kosten rechnen müssen.

Mit der Abschaffung dürfen aber Verwaltung und Eltern künftig von einem geringeren Zeit- und Arbeitsaufwand ausgehen, der bisher durch die jährliche Neubeantragung oder Verlängerung des Kinderreisepasses entstanden ist.

Das ist noch wissenswert

Fotos für Kinder unter 6 Jahren müssen nicht biometrisch sein. Wichtig sind hier nur Bildgröße, Frontalaufnahmen, Ausleuchtung, Hintergrund und Qualität.

Für den Reisepass werden für Kinder ab 6 Jahren Fingerabdrücke erfasst und im Chip des Ausweises gespeichert. Nach der Beantragung werden sie in der Behörde und beim Passhersteller wieder gelöscht.