So offen sind die Schranken am Bahnübergang Bahnhofstraße in Wolmirstedt nicht immer.

Wolmirstedt - Der Grund für die immensen Baumaßnahmen ist klar: Mehr Güterverkehr soll auf die Schiene. Das bedeutet, es gibt längere Schrankenschließzeiten, die sind Autofahrern nicht zuzumuten. Deshalb will die Bahn Wolmirstedts Bahnübergänge verändern. Die Pläne sind noch nicht ausgereift, aber eines ist klar: Die Bahn sieht keine Alternative zum Tunnel.

Tunnel? Die Bahn stellte klar: Es wird kein Tunnel, sondern eine Eisenbahnunterführung mit abgesenkter Straße. „Ein Tunnel wäre mindestens 80 Meter lang“, erklärte Projektleiterin Natalie Fenger, „die Eisenbahnunterführung in der Bahnhofstraße wird nur 30 Meter lang.“

Sorgen der Bürger

So soll der Bahnübergang in der Wolmirstedter Bahnhofstraße ab 2030 aussehen. Bahn

Die Anlieger der betroffenen Straßen sorgen sich vor allem um die Zufahrten zu ihren Häusern, die Unversehrtheit der Immobilien und die Belastung während der Bauphase. Viele Sorgen hat die Bahn bereits in den Blick genommen.

Fahrzeuge in Sprintergröße werden zu den Häusern in der Bahnhofstraße und Glindenberger Straße gelangen, sagt Teamleiter Jörg Jakubowski. Dafür werden entsprechende Spuren eingerichtet. Ob diese Spuren auch für Müllautos reichen, ist noch unklar.

Um die Sicherheit der denkmalgeschützten Häuser zu gewährleisten, werde im Vorfeld und während der Bauphase unter anderem geprüft, welche Schwingungen diese aushalten. „Es kann also sein, dass wir keine Rüttelmaschinen einsetzen“, nennt Jörg Jakubowski ein Beispiel.

Wie der Umleitungsverkehr in der Bauphase erfolgt, ist noch unklar. Die Bahn hat inzwischen erkannt, wie schmal die Straße am Obstgarten ist. Sie könne nur in eine Richtung genutzt werden, der Verkehr in der Gegenrichtung könnte über die Trasse der jetzigen provisorischen Fahrbahn hinter der Werkstatt für behinderte Menschen entlangführen. Darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Andere Pläne sind ausgereifter.

Bahnhofstraße

Der Bahnübergang Bahnhofstraße wird geschlossen. Die Eisenbahnunterführung wird gebaut und im Gegensatz zum jetzigen Straßenverlauf ein Stückchen nach Norden „verrutscht“. Auf beiden Fahrbahnseiten der Eisenbahnunterführung werden Geh- und Radwege angelegt. Die Parkstraße wird über die abgesenkte Straße hinweg in die Bahnhofstraße geführt und als Einbahnstraße genutzt. Beim Bau wird der Schwenkbereich der Busse berücksichtigt.

Gartenstraße

Der Bahnübergang Gartenstraße bekommt eine Vollschranke, die Fahrbahn wird geringfügig verbreitert, der kombinierte Geh- und Radweg deutlich abgegrenzt.

Farsleben

An diesem Bahnübergang sind keine Um- und Neubauten geplant. Die Schrankenschließzeiten werden sich von aktuell 12 auf 25 Minuten pro Stunde erhöhen.

Lärmschutz

Im gesamten Stadtgebiet Wolmirstedt soll es auf beiden Seiten der Bahnlinie eine durchgehende Lärmschutzwand geben, nur unterbrochen an den Bahnübergängen.

In Farsleben soll die Lärmschutzwand links der Bahnlinie entstehen. Ob auch die Häuser am Seegraben eine bekommen, wird noch geprüft.

Die Museumsscheune war rappelvoll. Bürger, Feuerwehrleute, Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter verfolgten die Präsentation der Bahn. Allerdings vermissten viele Bürger eine öffentliche Fragestunde. Foto: Gudrun Billowie

Bauzeit und wer bezahlt?

Die Umbaumaßmaßnahmen werden von Bahn, Bund und Land bezahlt, wobei die Hälfte der Bund übernimmt. Die Unterführung soll von 2028 bis 2030 entstehen.

Warum Veränderungen?

Im Zuge der Klimawende soll mehr Güterverkehr auf die Schiene. Die Strecke Halle-Stendal gehört zum Ostkorridor Nord, der den mitteldeutschen Raum besser an die Nordseehäfen anbinden soll. Es sollen mehr Züge fahren, damit auch bis zu 740 Meter lange Güterzüge fahren können, werden Überholgleise angelegt. Die Geschwindigkeit für Personenzüge im Bereich Wolmirstedt soll von 120 auf 140 km/h erhöht werden, Güterzüge dürfen mit maximal 120 km/h unterwegs sein.

Damit werden sich die Schrankenschließzeiten massiv verlängern. Tagsüber sollen sie Am Küchenhorn von 19 auf 24, in der Gartenstraße von 19 auf 29 und an der Bahnhofstraße von 28 auf 36 Minuten, nachts Am Küchenhorn von 20 auf 28, in der Gartenstraße von 20 auf 33 und in der Bahnhofstraße von 29 auf 42 Minuten pro Stunde steigen.

Daniel Chelvier übergibt Marko Kohlrausch 1002 Unterschriften für die Ostumfahrung. Foto: Gudrun Billowie

Und die Nordostspange?

Viele Bürger fürchten, dass die Eisenbahnunterführung noch mehr Verkehr in die Stadt bringt, besonders, wenn die Autobahn A14 fertig ist, und wünschen sich stattdessen oder zusätzlich eine Ostumfahrung, die am Umspannwerk beginnt und auf die Glindenberger Chaussee führt. Die wird es jedoch von der Bahn nicht geben. Natalie Fenger nannte die Eisenbahnunterführung „alternativlos“.

Auch der Landkreis erteilte der Nordostspange eine Absage. „Der Bau würde einen zweistelligen Millionenbetrag kosten“, sagt der zuständige Fachdienstleiter Dr. Denis Gruber, „der gesamte Landkreis Börde bekommt vom Land jedoch nur 4,1 Millionen Euro im Jahr, um in den Ausbau von Straßen, Brücken, Tunnel und Radwegen zu investieren. Dazu gibt es bereits einen Investitionsstau von 175 Millionen Euro.“

Die Bahn informierte in der Museumsscheune über ihre Pläne. Bürgerfragen wurden nach der Präsentation an den einzelnen Ständen beantwortet. Foto: Gudrun Billowie

Die Bürgerinitiative „Ostumfahrung. Jetzt!“ will trotzdem weiter kämpfen und hat dem stellvertretenden Bürgermeister Marko Kohlrausch eine Mappe mit 1002 Unterschriften übergeben.

Gibt es Befürworter?

Ja, es gibt viele Bürger, die die Eisenbahnunterführung befürworten. Sie befürchten, dass die Tour über eine Ostumfahrung zu viel Zeit kostet.

Die Feuerwehr hingegen äußert sich nicht zu den Varianten, sondern setzt eine ganz spezielle Priorität: Die Hilfsfrist von zwölf Minuten muss eingehalten werden.