Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Der Dauerregen in den Herbst- und Wintermonaten hat das ganze Ausmaß des Schadens am Dach der Halle der Freundschaft sichtbar werden lassen. Es tropfte so stark durch, dass Eimer aufgestellt wurden. Noch in diesem Sommer soll die Halle eine große Baustelle werden.