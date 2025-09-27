Musik aus Leidenschaft ist in der Klosterkirche „Sankt Peter und Paul“ in der Niederen Börde zu erleben. Zum letzten Mal in diesem Jahr laden Elisabeth und Michael Löderbusch ein.

Groß Ammensleben - Zum letzten Mal in diesem Jahr laden Elisabeth und Michael Löderbusch zur Serenade „Halb Sechs“ ein. Die Musik erklingt am Sonntag, 28. September, um 17.30 Uhr in der Klosterkirche „Sankt Peter und Paul“ in Groß Ammensleben. Wie das Ehepaar ankündigt, wird Romantisches für Violine und Klavier zu hören sein.