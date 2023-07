Samswegen - Lange Zeit war der einst genannte Projektchor Samswegen ohne Namen. Seit dem 1. Juli, innerhalb des feierlichen Rahmens eines Sommerkonzertes in der St. Sebastian Kirche, hat sich das nun geändert: „TonArt“ heißen jetzt die Damen rund um Pia Kunkel, die den Chor leitet.

Doch nicht nur Damen sind im Chor willkommen: „Wer singt, lebt länger“, heißt es.. Daher sind alle Interessierten willkommen, sich anzuschließen. Dass es mit einem gemischten Chor klappen kann, wurde bereits unter Beweis gestellt. Der Männerchor „Liederkranz Samswegen“ sang beim Sommerkonzert gemeinsam mit „TonArt“.

21-jährige Studentin leitet den Chor

Die bereits lange vor dem Konzert ausverkauften Tickets zeigten, wie groß das Interesse am Chor, aber auch an gemeinsamen Erlebnissen im Ort ist. Der Abend der Namensgebung bot viel: Neben den Chören gab es Einzelauftritte am Klavier, Saxofon, Gitarre und Cello. Nico Bierwirth moderierte gekonnt, mit viel Witz und Charme durch den Abend, der durch das Uni Tanz Orchester Halle auf dem Kirchhof beendet wurde.

Doch wie war der Chor überhaupt entstanden? „Wir hatten nur einen Männerchor und da sind einige Frauen an mich herangetreten“, erzählt Pia Kunkel. Sie studiert in Halle Musik und Geschichte auf Lehramt. Die Liebe zur Musik entdeckte sie bereits in der Kindheit. Mit fünf Jahren begann sie Gitarre zu spielen. Deshalb war schon im Kindergartenalter klar, was sie studieren möchte. „Ich freue mich immer, wenn ich donnerstags nach Samswegen komme“, sagt Pia Kunkel bestimmt. Denn nach der Chorprobe ist der Stress der vergangenen Tage vergessen. Die Chorleitung ist eine optimale und ganz praktische Ergänzung zu ihrem Studium, ist die 21-Jährige begeistert.

Ziel ist es, einen gemischten Chor zu haben. Gesungen werden mehrstimmige Stücke, die nicht von jedem Chor zu hören sind. Das Alter der Sänger reicht von 17 bis über 60 Jahren. Jeder ist zur Probe, donnerstags um 19 Uhr in der Kirche, willkommen.