Digitalpakt: Barleber Lehrer können Laptop und Tablets nicht nutzen

Die Schulen in Barleben sind mit dem Gütesiegel „Breitband Schulen“ ausgezeichnet worden. Doch können die vom Land zur Verfügung gestellten Endgeräte nicht eingesetzt werden.

Barleben - Mit Tablet-Computern und Laptops sowohl für Schüler und Lehrer sollte es mit der Digitalisierung in Sachsen-Anhalts Klassenzimmern aufwärts gehen. Dafür standen bundesweit 500 Millionen Euro über Sonderprogramme des sogenannten Digitalpakts für Schüler- und Lehrergeräte bereit. Allein für Schüler in Sachsen-Anhalt waren zu Jahresbeginn bereits 30.000 Leihgeräte beschafft worden. Dennoch sind bisher Tausende der neuen, mobilen Geräte in den Schulen nur eingeschränkt oder gar nicht nutzbar.