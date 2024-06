Von VS

Der Meiler am Ortsausgang Dolle ist entzündet, begleitet von einem abwechslungsreichen Programm. Seitdem wacht Köhler Klaus Benze im Wald. Interessierte können ihn besuchen.

Dolle - Das Köhlerfest in Dolle feierte in diesem Jahr Geburtstag. Bereits seit 20 Jahren lockt es die Besucher an. Wie die Heidekönigin den Meiler entfachte.

Als Ehrengäste waren der Verbandsbürgermeister Stefan Crackau und Landrat Martin Stichnot sowie Vertreter der Patenschaftkompanie der Bundeswehr und die 28. Heidekönigin Nele-Joceline I. und die Heideprinzessin Mariele gekommen.

Der erste Höhepunkt war das Anzünden der Meiler. Heidekönigin Nele-Joceline I. schüttete gemeinsam mit Köhler Klaus Benze Glut in den Quandelschacht des Meilers. Mit einem dreifachen „Gut Brand“ endete die Zeremonie. Neben dem großen war auch ein Kindermeiler aufgebaut, dieser wurde anschließend von Lotte angezündet. Das 20. Köhlerfest war eröffnet.

Köhler Klaus Benze mit der Heidekönigin Nele-Joceline I. (r.) und Heideprinzessin Mariele I. Foto: Birgit Zillmann

Bevor ausgiebig gefeiert wurde, erhielt Köhler Klaus Benze eine Ehrung des Europäischen Köhlerverbandes. Sein ganzes Leben lang ist er dem Köhlerhandwerk, welches 2014 in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde, treu geblieben.

Anschließend begeisterten die Burgstaller Heide-Jagdhornbläser wieder die Besucher. Ihnen schloss sich das Schlagerduo Dagmar und Roland an, das mit ihren Interpretationen von alten und neuen Schlagern für eine ausgelassene Stimmung bei den Gästen sorgte.

Damit der Politik ein Licht aufgeht

Zum 20. Köhlerfest war das Landeszentrum Wald mit einem attraktiven Stand vertreten und bot zusätzlich unter der Leitung von Simone Bruckert die Köhlerwettspiele an. Die Jugendfeuerwehr, die Senioren, der Heimatverein (alle aus Dolle), die Bundeswehr, die Forst und die anwesenden Politiker trauten sich jeweils als Dreierteam an den Start. Bei den Wettspielen war Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Kreativität gefragt. Der Sieg ging an die Mannschaft vom Forst. Den zweiten Platz erkämpfte sich die Mannschaft aus Bürgermeister Carsten Miehe, Verbandsbürgermeister Stefan Crackau und Landrat Martin Strichnoth. Ihr Preis war eine Kerze. Spielleiterin Simone Bruckert übergab diese scherzhaft mit den Worten „Damit den Politikern ein Licht aufgeht“.

Köhler wacht am Meiler

Der Heimatverein Dolle, der auch in diesem Jahr die gesamte Versorgung der Veranstaltung übernommen hatte, konnte sich über den dritten Platz freuen.

Und auch für die Kinder hatte der Heimatverein anlässlich des Kindertages einiges vorbereitet. Ein Glücksrad stand bereit und beim Büchsenwerfen gab es attraktive Preise zu gewinnen. Die Kinder konnten sich das Gesicht fantasievoll schminken lassen oder Perlenarmbänder basteln.

Für die Gäste stand eine große Kuchenauswahl zur Kaffeezeit bereit. Die Veranstalter danken allen Kuchenbäckern aus dem Dorf für ihre Unterstützung.

Zwei Wochen glimmt nun das Holz im Inneren des Meilers bis es als Holzkohle angeboten werden kann. Solange bleibt der Köhler im Wald und beobachtet den Meiler. Wer Lust hat, kann ihn hier gerne besuchen und sich Interessantes über die Köhlerei erzählen lassen. Der Weg zum Meiler ist am Ortsausgang von Dolle, Richtung Stendal, ausgeschildert. Am Denkmal führt ein Waldweg dorthin.