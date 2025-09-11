Die Wolmirstedter Kitas „Pusteblume“ und „Ohrespatzen“ brauchen dringend eine Generalüberholung oder müssen ganz neu gebaut werden. Doch wieviele Kinder gibt es noch?

Wolmirstedt. - Kaputte Rohre, uralte Elektrik sind nur zwei von unzähligen Problemen der Kitas „Ohrespatzen“ und „Pusteblume“. Der Stadtrat muss entscheiden, ob er eine Sanierung will oder ein neues Gebäude hermuss. Darüber steht angesichts sinkender Kinderzahlen eine noch viel größerer Frage im Raum: Wieviel Kita wird gebraucht?