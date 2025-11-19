Für die Wolmirstedter Kitas „Pusteblume“ und „Ohrespatzen“ sollte es einen Neubau geben. Doch der steht auf der Kippe. Auch die Zukunft der Schulen wird neu gedacht.

Immer weniger Kinder in der Börde

Die Kitas „Pusteblume“ und „Ohrespatzen“ müssen saniert werden. Doch haben sie überhaupt eine Zukunft?

Wolmirstedt. - Der Sanierungsstau in den Kitas „Ohrespatzen“ und „Pusteblume“ ist immens. Stadträtin Sarah Zietmann (parteilos) forderte deshalb einen Grundsatzbeschluss zum Neubau. Ein Entwurf für eine neue Kita wurde bereits präsentiert. Doch nun mehren sich die Stimmen, die sich gegen einen Neubau stellen. Das hat einen erschreckenden Grund.