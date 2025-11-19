Immer weniger Kinder in der Börde Dramatische Entwicklung: Kitas und Schulen stehen vor gewaltigen Veränderungen
Für die Wolmirstedter Kitas „Pusteblume“ und „Ohrespatzen“ sollte es einen Neubau geben. Doch der steht auf der Kippe. Auch die Zukunft der Schulen wird neu gedacht.
Aktualisiert: 20.11.2025, 13:00
Wolmirstedt. - Der Sanierungsstau in den Kitas „Ohrespatzen“ und „Pusteblume“ ist immens. Stadträtin Sarah Zietmann (parteilos) forderte deshalb einen Grundsatzbeschluss zum Neubau. Ein Entwurf für eine neue Kita wurde bereits präsentiert. Doch nun mehren sich die Stimmen, die sich gegen einen Neubau stellen. Das hat einen erschreckenden Grund.