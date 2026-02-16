weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Ehrungen beim Neujahrsempfang in Wolmirstedt: Drei Stadttaler, ein Lied und viel Hoffnung

Neujahrsempfang im Katharinensaal wurde zur großen Bühne für Ehrungen und gute Worte. Auch die Zusammenarbeit mit Partnerstadt Wunstorf wurde bekräftigt.

Von Gudrun Billowie 16.02.2026, 18:00
Stadttaler zum Neujahrsempfang: Swen Pazina (l.) und Rolf Knackmuß wurden mit dem goldenen, Lucy Zieske mit dem silbernen Stadttaler geehrt.
Wolmirstedt. - Wolmirstedt hat wieder einen Neujahrsempfang ausgerichtet und über 150 Gäste sind der Einladung gefolgt. Bürgermeister Mike Steffens nutzte den Anlass, um Danke zu sagen und Menschen zusammenzubringen. Und: Wolmirstedt hat ein neues Lied.