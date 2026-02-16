Neujahrsempfang im Katharinensaal wurde zur großen Bühne für Ehrungen und gute Worte. Auch die Zusammenarbeit mit Partnerstadt Wunstorf wurde bekräftigt.

Drei Stadttaler, ein Lied und viel Hoffnung

Stadttaler zum Neujahrsempfang: Swen Pazina (l.) und Rolf Knackmuß wurden mit dem goldenen, Lucy Zieske mit dem silbernen Stadttaler geehrt.

Wolmirstedt. - Wolmirstedt hat wieder einen Neujahrsempfang ausgerichtet und über 150 Gäste sind der Einladung gefolgt. Bürgermeister Mike Steffens nutzte den Anlass, um Danke zu sagen und Menschen zusammenzubringen. Und: Wolmirstedt hat ein neues Lied.