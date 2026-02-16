Ehrungen beim Neujahrsempfang in Wolmirstedt Drei Stadttaler, ein Lied und viel Hoffnung
Neujahrsempfang im Katharinensaal wurde zur großen Bühne für Ehrungen und gute Worte. Auch die Zusammenarbeit mit Partnerstadt Wunstorf wurde bekräftigt.
16.02.2026, 18:00
Wolmirstedt. - Wolmirstedt hat wieder einen Neujahrsempfang ausgerichtet und über 150 Gäste sind der Einladung gefolgt. Bürgermeister Mike Steffens nutzte den Anlass, um Danke zu sagen und Menschen zusammenzubringen. Und: Wolmirstedt hat ein neues Lied.