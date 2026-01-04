weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Demenz, Bettlägerigkeit oder gehbehindert: Hilfe für Helfer: DRK bietet Hilfe für pflegende Angehörige

Wer zu Hause einen Partner, die Eltern oder Großeltern pflegt oder selbst pflegebedürftig ist, gerät schnell an Grenzen. Pflegeberaterinnen des Deutschen Roten Kreuzes unterstützen.

Von Gudrun Billowie 04.01.2026, 14:00
Die DRK-Mitarbeiterinnen Marie-Luise Weber (l.) und Claudia Straube beraten pflegende Angehörige.
Die DRK-Mitarbeiterinnen Marie-Luise Weber (l.) und Claudia Straube beraten pflegende Angehörige. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt/Landkreis Börde. - Marie-Luise Weber und Claudia Straube wissen, was pflegebedürftige Menschen brauchen und helfen dabei, es zu bekommen. Für Betroffene kann diese Hilfe ein Segen sein. Die beiden Frauen sind Pflegeberaterinnen des Deutschen Roten Kreuzes und stehen Pflegebedürftigen und Angehörigen zur Seite.