Wer zu Hause einen Partner, die Eltern oder Großeltern pflegt oder selbst pflegebedürftig ist, gerät schnell an Grenzen. Pflegeberaterinnen des Deutschen Roten Kreuzes unterstützen.

Wolmirstedt/Landkreis Börde. - Marie-Luise Weber und Claudia Straube wissen, was pflegebedürftige Menschen brauchen und helfen dabei, es zu bekommen. Für Betroffene kann diese Hilfe ein Segen sein. Die beiden Frauen sind Pflegeberaterinnen des Deutschen Roten Kreuzes und stehen Pflegebedürftigen und Angehörigen zur Seite.