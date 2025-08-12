weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Eis-Trend bei Magdeburg 17.000 Schritte für Eis: Dubai-Becher sorgt für Besucheransturm im Eiscafé

In Barlebens ältestem Eiscafé gibt es pünktlich zur Sommerhitze mit dem Dubai-Eisbecher den neuesten deutschen Trend. Pistazien und Engelshaar begeistern so sehr, dass jetzt sogar einen Tag länger geöffnet wird.

Von Kristina Reiher Aktualisiert: 13.08.2025, 09:51
Doreen Todzi hat in ihrem Eiscafé die Eis-Sensation der Börde erschaffen. Ab heute gibt es dort den Dubai-Eisbecher zu kaufen.
Doreen Todzi hat in ihrem Eiscafé die Eis-Sensation der Börde erschaffen. Ab heute gibt es dort den Dubai-Eisbecher zu kaufen. Foto: Kristina Reiher

Barleben. - Wenn es gleichzeitig weich, knusprig, süß, herb, nussig und schokoladig schmeckt, dann ist das die Eisbecher-Sensation aus der Börde. Mit ihrer exotischen Trend-Idee begeistert sie nicht nur in Barleben.