Eis-Trend bei Magdeburg 17.000 Schritte für Eis: Dubai-Becher sorgt für Besucheransturm im Eiscafé
In Barlebens ältestem Eiscafé gibt es pünktlich zur Sommerhitze mit dem Dubai-Eisbecher den neuesten deutschen Trend. Pistazien und Engelshaar begeistern so sehr, dass jetzt sogar einen Tag länger geöffnet wird.
Aktualisiert: 13.08.2025, 09:51
Barleben. - Wenn es gleichzeitig weich, knusprig, süß, herb, nussig und schokoladig schmeckt, dann ist das die Eisbecher-Sensation aus der Börde. Mit ihrer exotischen Trend-Idee begeistert sie nicht nur in Barleben.