In Barlebens ältestem Eiscafé gibt es pünktlich zur Sommerhitze mit dem Dubai-Eisbecher den neuesten deutschen Trend. Pistazien und Engelshaar begeistern so sehr, dass jetzt sogar einen Tag länger geöffnet wird.

Doreen Todzi hat in ihrem Eiscafé die Eis-Sensation der Börde erschaffen. Ab heute gibt es dort den Dubai-Eisbecher zu kaufen.

Barleben. - Wenn es gleichzeitig weich, knusprig, süß, herb, nussig und schokoladig schmeckt, dann ist das die Eisbecher-Sensation aus der Börde. Mit ihrer exotischen Trend-Idee begeistert sie nicht nur in Barleben.