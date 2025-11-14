„Ein Tag im April“ - nach einer wahren Begebenheit Ein Mann gibt sein Leben: Berührender Film über die Rettung von Colbitz
Mit einer weißen Fahne in der Hand fuhr Wilhelm Knud Schuppenhauer am 12. April 1945 den Amerikanern entgegen. Das rettete Colbitz und kostete ihn das Leben.
Aktualisiert: 14.11.2025, 18:44
Wolmirstedt/Colbitz. - „Ein Tag im April“ heißt der Film, der in Colbitz und Wolmirstedt schon hunderte Zuschauer berührte. Er wurde von Colbitzern gedreht und erzählt die Geschichte des Wilhelm Knud Schuppenhauer, der zum Ende des Zweiten Weltkriegs das Dorf Colbitz rettete.