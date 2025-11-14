Mit einer weißen Fahne in der Hand fuhr Wilhelm Knud Schuppenhauer am 12. April 1945 den Amerikanern entgegen. Das rettete Colbitz und kostete ihn das Leben.

Ein Mann gibt sein Leben: Berührender Film über die Rettung von Colbitz

„Ein Tag im April“ - nach einer wahren Begebenheit

Für den Film „Ein Tag im April“ kamen auch Militärfahrzeuge und sogar ein Flugzeug zum Einsatz.

Wolmirstedt/Colbitz. - „Ein Tag im April“ heißt der Film, der in Colbitz und Wolmirstedt schon hunderte Zuschauer berührte. Er wurde von Colbitzern gedreht und erzählt die Geschichte des Wilhelm Knud Schuppenhauer, der zum Ende des Zweiten Weltkriegs das Dorf Colbitz rettete.