Unbekannte sind im Landkreis Börde in ein Wohnhaus eingebrochen und haben einen Waffenschrank samt Inhalt gestohlen. Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa

Aus einem Wohnhaus in Wolmirstedt haben Unbekannte Gewehre und Schmuck gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wolmirstedt (dpa) l Unbekannte sind im Landkreis Börde in ein Wohnhaus eingebrochen und haben einen Waffenschrank samt Inhalt gestohlen. Darin hätten sich unter anderem vier Gewehre befunden, teilte die Polizei in Haldensleben am Montag mit. Außerdem fehlten den Angaben zufolge Schmuck und Uhren.

Die Täter hatten am Samstagabend zunächst versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, stiegen sie laut Polizei durch ein Fenster in das Haus im Wolmirstedter Ortsteil Glindenberg ein. Hinweise zu den Einbrechern gibt es noch nicht. Die Polizei sucht Zeugen.