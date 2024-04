Eichenbarleben/Wellen - Der Schützenverein Eichenbarleben hat sich einmal mehr königlich gekrönt. Aus seinen Vereinsreihen konnte Anna-Lena Weilbeer beim diesjährigen Landeskönigsball die Krone der Landesjugendkönigin entgegennehmen. Bei diesem Ereignis wird nämlich alljährlich das neue Landeskönigshaus proklamiert.

Die Jugend wetteiferte im Rahmen des Landesjugendpokals in Letzlingen um die höchste Würde im Landesverband Sachsen-Anhalt. Es galt, bei den ersten 20 Schuss eine 10,9 mit niedrigem Teiler zu erreichen. Der Trainer des Eichenbarleber Vereins war mit seiner Jugendgruppe dabei und schaute bei seinen Schützlingen genau hin. „Ein Schussbild gefiel ihm besonders gut“, sagte Marina Bliss, Pressewartin des Vereins.

Jetzt geht's zum Bundeskönigsschießen

Die drei Bestplatzierten bei den Mädchen und den Jungen erhielten eine Einladung zur Proklamation, darunter Anna-Lena Weilbeer. Die Aufregung stieg von Minute zu Minute. Als Platz 2 verkündet worden war, kannte der Jubel keine Grenzen. Mit einem hervorragenden Teiler von 3,1 heißt die neue Landesjugendkönigin Anna-Lena Weilbeer vom SV Eichenbarleben. Sie qualifizierte sich damit für das Bundeskönigsschießen in Bassum im Nachbarbundesland Niedersachsen.

Anna-Lena wohnt in Wellen und hat noch drei Geschwister. Die 16-Jährige trainiert Luftgewehr, ihre Schwester ist mit der Luftpistole aktiv.

Schießsport vor sechs Jahren für sich entdeckt

Zum Kinderparkfest 2018 in Eichenbarleben schaute die gerade zehnjährige Anna-Lena im Park vorbei, entdeckte den Stand des Vereins und fand Gefallen an der Idee, einmal Schießsport auszuprobieren. „Das Luftgewehr lag ihr, und sie ist bis heute dabeigeblieben. Und das erfolgreich: Bei Meisterschaften und Pokalen auf Vereins- bis Landesebene ist sie vorn zu finden“, berichtet Marina Bliss. 2021, 2022 und 2023 nahm die Jungschützin an den Deutschen Meisterschaften teil und belegte gute Plätze im Mittelfeld in der Schüler- und Jugendklasse. Die Konkurrenz und Leistungsdichte in München ist hoch.

Ehrenamtlich engagiert sich Anna-Lena im Jugendrat des Landesschützenverbandes. Im Juli werden die Limits für die „Deutschen“ verkündet; vielleicht fährt Anna-Lena Weilbeer dann ja auch wieder mit nach Bayern.

Anna-Lena mag an ihrem Sport, dass ihn nicht jeder ausübt, man Geduld und Konzentration benötigt, das Training in der Gemeinschaft macht ihr einfach Spaß. Die Traditionspflege, ohne die es bei den Schützen nicht geht, findet die zielsichere Schützen ebenfalls gut. Schützenfest und Königsschießen stehen bei ihr neben den Wettkampfterminen fest im Kalender vermerkt. Im Jahr 2022 war Jungschützin Weilbeer Kreisjugendkönigin und errang beim Landesjugendkönigsschießen Platz 2. Nun gilt es, Anfang Juni in Bassum eine tolle 10,9 auf die Scheibe zu bringen.