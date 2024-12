Der als TV-Gärtner bekannte Marcus Bursian aus Dahlenwarsleben ist zurück von einer Reise in die ewige Stadt. Im Gepäck hat er einen Plan, der im kommenden Jahr auf dem Deutschen Friedhof im Vatikan umgesetzt werden soll.

Der „Campo Santo Teutonico“ im Vatikan in Rom soll eine weitere Palme erhalten. Das Geschenk wird aus Magdeburg kommen.

Dahlenwarsleben/Rom - Wenn Marcus Bursian eine Reise antritt, hat er stets einen Baum bei sich. „Das ist mein Gastgeschenk. Das gehört sich doch so“, erzählt der Dahlenwarsleber, bekannt als TV-Gärtner beim MDR. Erst im September war er in Prag, wo er aus Anlass der berühmten Genscher-Rede über die Ausreise von DDR-Flüchtlingen über die deutsche Botschaft im Jahr 1989 eine Ulme in den Boden brachte. Nun will Marcus Bursian erneut ein Zeichen setzen.