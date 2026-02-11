Klirrende Kälte hat viele Seen zufrieren lassen. Das Betreten ist dennoch mit Gefahr verbunden. Wer hilft, wenn jemand ins Eis einbricht und worauf kommt es an?

Die Feuerwehr Mose und die Wasserwacht Magdeburg üben gemeinsam, wie Personen vom Eis gerettet werden. Leitern geben Sicherheit.

Wolmirstedt. - Der Dorfteich in Mose ist in diesem Winter zugefroren. Die Eisschicht ist gut 20 Zentimeter dick. Viele Schlittenspuren ziehen sich über das Eis, Fußspuren auch, in die Mitte hat jemand einen Schneemann gebaut. Was aber muss passieren, wenn jemand einbricht?