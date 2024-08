Die Gemeinde Barleben will ihre Sportangebote erweitern. Geplant ist der Bau eines Pumptracks. Wobei es sich dabei handelt und welche Hürden noch zu nehmen sind.

Mit einem Skateboard, dem Fahrrad oder Inlineskates über einen sogenannten Pumptrack rauschen: Das könnte auch in Barleben Wirklichkeit werden.

Barleben - Die BMX-Bahn neben dem Bolzplatz in der Lindenallee in Barleben gibt derzeit kein schönes Bild ab. Das Kleinod für Fahrradakrobaten ist über die Jahre zugewuchert. Über den ehemaligen Parcours werden in absehbarer Zeit weder Sportler mit ihren Velos noch Skateboardfahrer ihre Kunststücke vollführen.