Bürger können Einsicht nehmen Erster Teil der Kommunalen Wärmeplanung liegt aus

Wolmirstedt arbeitet derzeit aktiv an einer kommunalen Wärmeplanung. Nun können Bürger erste Ergebnisse einsehen.

Von Gudrun Billowie 18.12.2025, 11:00
Wie heizt Wolmirstedt in der Zukunft?
Wie heizt Wolmirstedt in der Zukunft? Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Wolmirstedt arbeitet an einem Plan, der aussagt, wie in der Stadt zukünftig geheizt werden kann. Nun liegt der Entwurf vor und Bürger können ihn noch bis zum 14. Januar öffentlich einsehen.

Enthalten ist bisher eine Art Datensammlung. Dazu zählen eine Bestandsanalyse, ein Zielszenario sowie die Einteilung in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete und eine Umsetzungsstrategie. Wer will, kann innerhalb der Frist Stellungnahmen in Textform oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgeben.

Der Entwurf der Wärmeplanung ist im Rathaus in der vierten Etage, Zimmer 202, bei Anja Schmidt während der Sprechzeiten zu finden. Zusätzliche Termine können unter 039201/ 64757 abgesprochen werden.