Wolmirstedt. - Erstmals haben sich in Elbeu Störche niedergelassen, zumindest können sich Elbeuer nicht an Störche erinnern. Umso größer ist die Freude, dass die Adebare an der kleinen Straße An der Kippe brüten, allerdings auf einem Strommast. Das bereitete Sorgen, doch nun gibt es eine Lösung.