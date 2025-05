Feuer in der Parkstraße in Wolmirstedt - Züge bleiben stehen

In der Parkstraße stand ein Schuppen in Flammen.

Wolmirstedt. - Ein Holzverschlag stand in Flammen, als die Feuerwehr am Montagabend, 17.50 Uhr, in die Parkstraße gerufen wurde. In diesem Verschlag war unter anderem weiteres Holz gelagert. Besonders gefährlich wurde dieser Einsatz, weil das Feuer so nah an den Bahnschienen wütete.