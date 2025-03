In der Nacht steht in Wolmirstedt plötzlich das Fahrerhaus eines Lkw in Flammen. War es erneut Brandstiftung? Das sagt die Polizei dazu.

In der Angerstraße in Wolmirstedt brannte Sonnabendnacht ein Lkw.

Wolmirstedt. - Wieder brannte ein Auto in Wolmirstedt, wieder musste die Feuerwehr in der Dunkelheit ausrücken. Diesmal schlugen aus der Fahrerkabine eines Spülbohrwagens die Flammen. Das Fahrzeug war in der Angerstraße, an der Kurve zum Tierheim, abgestellt.