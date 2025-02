Schlägt der Feuerteufel erneut in Wolmirstedt zu? Wolmirstedt: Darum rückt die Feuerwehr Sonntag aus

Feuerwehr-Alarm in Wolmirstedt: Blaulicht und Sirenen sorgen für Aufregung. War der Feuerteufel wieder aktiv? Was wirklich hinter dem Einsatz am Sonntag steckt!