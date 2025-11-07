Adventskranz, Feuerkorb, Kerzen - die Gefahr offener Feuer Feuerwehr übt mit Kindern für die Adventszeit
Bald beginnt die Zeit, in der die Kerzen angezündet werden. Wenn dabei etwas schiefgeht, müssen Kinder wissen, worauf es ankommt. Das vermittelt die Feuerwehr.
07.11.2025, 14:00
Wolmirstedt. - Zweifellos: Die Kinder der Grundschule „Johannes Gutenberg“ freuen sich auf die Vorweihnachtszeit. Wie Plätzchen gehören auch Kerzen dazu und mit denen kann es gefährlich werden. Aber warum? Was braucht es überhaupt für ein Feuer? Wie lässt es sich löschen? Und was dürfen Kinder auf gar keinen Fall tun?