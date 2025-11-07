Bald beginnt die Zeit, in der die Kerzen angezündet werden. Wenn dabei etwas schiefgeht, müssen Kinder wissen, worauf es ankommt. Das vermittelt die Feuerwehr.

Die Wolmirstedter Feuerwehrleute Christian Brehmeyer und Marcel Tietz erklären Kindern der Gutenberg-Schule, was sich in einem Feuerwehrauto verbirgt.

Wolmirstedt. - Zweifellos: Die Kinder der Grundschule „Johannes Gutenberg“ freuen sich auf die Vorweihnachtszeit. Wie Plätzchen gehören auch Kerzen dazu und mit denen kann es gefährlich werden. Aber warum? Was braucht es überhaupt für ein Feuer? Wie lässt es sich löschen? Und was dürfen Kinder auf gar keinen Fall tun?