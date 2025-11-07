Unfall an HSB-Bahnübergang Wernigerode: Dampflok kracht in Auto - Mutter und Kleinkind wie durch ein Wunder unverletzt
Eine 39-Jährige ist am Donnerstag (6. November) in Wernigerode an einem unbeschranktem Bahnübergang mit einem Zug der Harzer Schmalspurbahn (HSB) kollidiert. Die Frau und ihr Kleinkind hatten riesengroßes Glück. Wird die Gefahrenstelle endlich entschärft?
Aktualisiert: 07.11.2025, 17:25
Wernigerode. - Am unbeschrankten Bahnübergang in der Kirchstraße in Wernigerode ist es am Donnerstagnachmittag (6. November) zur Kollision eines Autos mit einem Zug der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) gekommen. Die 39 Jahre alte Fahrerin des VW Touran sowie deren zwei Jahre alte Tochter hatten dabei alle Schutzengel auf ihrer Seite.