Eine 39-Jährige ist am Donnerstag (6. November) in Wernigerode an einem unbeschranktem Bahnübergang mit einem Zug der Harzer Schmalspurbahn (HSB) kollidiert. Die Frau und ihr Kleinkind hatten riesengroßes Glück. Wird die Gefahrenstelle endlich entschärft?

Wernigerode: Dampflok kracht in Auto - Mutter und Kleinkind wie durch ein Wunder unverletzt

Der Brockenbahnzug mit der 65 Tonnen schweren Lok krachte in Wernigerode in einen VW Touran und schleifte ihn einige Meter mit.

Wernigerode. - Am unbeschrankten Bahnübergang in der Kirchstraße in Wernigerode ist es am Donnerstagnachmittag (6. November) zur Kollision eines Autos mit einem Zug der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) gekommen. Die 39 Jahre alte Fahrerin des VW Touran sowie deren zwei Jahre alte Tochter hatten dabei alle Schutzengel auf ihrer Seite.