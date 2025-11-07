Neue Miniaturen und Attraktionen, mehr als 30 Veranstaltungen: Für das Jubiläumsjahr 2026 werden im Miniaturen- und Bürgerpark Wernigerode einige Überraschungen vorbereitet. Doch wie reagieren die Besucher auf die Preiserhöhung für das beliebte Ausflusgziel?

Sobald die letzten Besucher der Saison den Miniaturen - und Bürgerpark Wernigerode verlassen haben, beginnen die Mitarbeiter mit dem Abbau der Modelle, zu denen auch die Seilbahn Thale gehört.

Wernigerode. - Der Wernigeröder Miniaturen- und Bürgerpark hat seinen eigenen Rekord gebrochen: Mehr als 172.000 Besucher erkundeten 2025 die Anlage, die vor 19 Jahren anlässlich der Landesgartenschau entstanden ist. Kann das Ergebnis 2026, im Jubiläumsjahr, gesteigert werden? Damit das gelingt, plant das Team neue Attraktionen und Überraschungen. Allerdings müssen die Gäste tiefer in die Tasche greifen.