Feuerwehr warnt: Wenn Solaranlagen brennen, droht Gefahr

Der Feldbrand bei Hillersleben hätte gefährliche Ausmaße annehmen können. Der Grund: In der Nähe stand eine Anlage für erneuerbare Energien. Das sagt die Feuerwehr.

Ein Getreidefeld steht in Flammen.

Elbe-Heide - Riesige Rauchschwaden ziehen auch in der Verbandsgemeinde Elbe-Heide über die Felder. Bei den derzeitig herrschenden Temperaturen und der anhaltenden Trockenheit sind solche Feuer an der Tagesordnung. Wenn zusätzlich noch Anlagen für erneuerbare Energien am brennenden Feld stehen, werde es für die Einsatzkräfte knifflig.