Feuerwehren in Dahlenwarsleben und Groß Ammensleben werden modernisiert

Die Gemeinde Niedere Börde investiert weiter kräftig in ihre Feuerwehren. Aktuell wird das Gerätehaus in Dahlenwarsleben erweitert.

Weil sich in der Baugrube für den Anbau der Feuerwehrgerätehauses Wasser angesamelt hatte, musste eine Sauberkeitsschicht aus Beton eingefüllt werden.

Dahlenwarsleben/Groß Ammensleben - Seit vergangener Woche wird in der Straße Westerntor in Dahlenwarsleben gebaut. Zunächst rückte ein Bagger an, um auf einer Fläche von rund 150 Quadratmetern eine rechteckige Grube auszuheben. Wegen Grundwasser musste Anfang dieser Woche eine etwa fünf Zentimeter hohe Sauberkeitsschicht aus Beton gegossen werden.