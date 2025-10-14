Natur in der Ohre Fische fühlen sich in der Ohre zurzeit offenbar nicht wohl
Unter der Leitung von Professor Volker Lüderitz haben sich Studenten mit dem Zustand der Ohre in Wolmirtsedt beschäftigt. Ihr Fazit ist trübe.
14.10.2025, 06:30
Wolmirstedt. - Wie gut ist die Ohre im Bereich Wolmirstedt, wie gern leben dort Fische? Professor Volker Lüderitz war im Frühjahr wieder mit Wasserwirtschafts-Studenten im Fluss unterwegs, sie haben alles unter die Lupe genommen, ausgewertet und nun liegen die Ergebnisse vor. Für die Fische hat sich offebar vieles verändert, der Studie nach nicht zum Guten.