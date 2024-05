Der Bolzplatz in der Ladestraße kann gebaut werden. Damit startet das lange diskutierte Vorhaben „Fit durch Meitzendorf“. Was die Einwohner erwartet.

„Fit durch Meitzendorf“ - Bauarbeiten beginnen noch in diesem Jahr

Meitzendorf - Aufatmen in Meitzendorf: Die Mitglieder des Gemeinderates haben während der jüngsten Sitzung in Barleben die letzte Hürde für den Bau des ersten Abschnittes des Fitnesspfades in Meitzendorf genommen. Konkret haben die Politiker der Änderung des Bebauungsplans im Bereich der Ladestraße zugestimmt. Hier soll ein Bolzplatz errichtet werden.