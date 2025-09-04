Ina Ehrhardt hat viele Jahre die Wolmirstedter Kita „Storchennest“ geleitet. Nun übernimmt sie die Kita der Ecole-Stiftung in Barleben.

Mit einem Zirkustag verabschiedete sich Ina Ehrhardt aus der Kita „Storchennest“.

Wolmirstedt. - Der Zirkustag ist nicht das einzige Besondere an der Wolmirstedter Kita „Storchennest“: Sie ist eine integrative Kita. Dort haben auch Kinder Platz, die eine besondere Förderung brauchen. Nun hat Kita-Leiterin Ina Ehrhardt das Zepter weitergegeben und wendet sich neuen Aufgaben zu.