Torsten Rack ist Friseur mit Leib und Seele. Dennoch ist seine „Chatterbox“ nun geschlossen. Wo ist er und was wird aus den Kunden?

Friseurmeister macht Laden zu - trotzdem soll es weitergehen

Womirstedt. - Friseurmeister Torsten Rack hat Humor. Den hat er bei der Namensgebung seines Salons bewiesen. Statt die tausendste Wortspielerei mit „Haar“ zu bemühen, hat er „Chatterbox - Berlin, Mailand, Wolmirstedt“ über die Eingangstür geschrieben. Chatterbox heißt soviel wie Schnatterei, der Hinweis auf die Städte Berlin und Mailand ist ein Gag. Der Salon war stark frequentiert, doch nun wurde er überraschend geschlossen.