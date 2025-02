Zum Teil können die versteckten Schätze sehr klein sein, wie an der Kirche Sankt-Katharinen in Wolmirstedt. Der Fundort darf aber nicht verraten werden.

Wolmirstedt. - Ein Rätsel an der Jersleber Straße, eine Multiaufgabe am Bodelschwingh-Haus oder ein Schatz an der Sankt-Katharinen-Kirche: In Wolmirstedt gibt es viel zu entdecken. Dabei sind Schatzsucher nicht mehr auf alte Karten angewiesen. Denn wo die Fundsachen versteckt liegen, kann mittlerweile sogar mit dem Handy erforscht werden.