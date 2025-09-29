Ein Investor will das Gelände zwischen Fabrikstraße und Schwimmbadstraße kaufen und Wohnraum schaffen. Das gefällt den Nutzern der Garagen des Ohrekomplexes gar nicht.

Garagennutzer in Not: Wo sollen Autos, Quads und Motorräder bleiben?

Es gibt leere Garagen im Ohrekomplex - aber nicht alle sind verlassen.

Wolmirstedt. - Der Aufschrei ist groß: Viele Garagenbesitzer des Ohrekomplexes wissen nicht, wie lange sie ihre Garagen noch nutzen können. Geht es nach den Plänen eines Investors, werden sie in etwa zwei Jahren dort ihre Unterstellmöglichkeiten für die Fahrzeuge verlieren. Bekommen sie eine Alternative?