Gemeinde Barleben schafft Messgerätefür die Schulen an

Wegen der Corona-Pandemie schafft Barleben CO2-Ampeln an. 31 dieser Geräte sollen in den beiden kommunalen Schulen zum Einsatz kommen.

Barleben - Wie können Kinder und Lehrer besser vor einer Infektion mit dem Corona-Virus geschützt werden? Mit dieser Frage haben sich Fachleute in den vergangenen Monaten vermehrt beschäftigen müssen. Zwei Lösungsmöglichkeiten sollen nun auch in den kommunalen Schulen in Barleben Einzug halten.