Gemeinde Niedere Börde hat jetzt einen Flächennutzungsplan

Der in den vergangenen zwei Jahren erarbeitete Flächennutzungsplan für die Niedere Börde ist amtlich genehmigt worden. Das auch für die Bürger interessante Papier soll in Kürze auch über das Internet abrufbar sein.

Groß Ammensleben - Im Büro von Fachdienstleiterin Ina Stimpel in der Gemeindeverwaltung in Groß Ammensleben ist eine schier riesige Karte aus Papier ausgebreitet. Dabei handelt es sich um den sogenannten Flächennutzungsplan, den ersten seiner Art für die gesamte Einheitsgemeinde Niedere Börde. Was sofort ins Auge fällt: Das aufgefaltete Dokument ist gesiegelt und mit einer Siegelschnur versehen. „Das ist der Beweis, dass unser Flächennutzungsplan nunmehr von der obersten Landesbehörde ganz offiziell genehmigt ist - sozusagen mit ‚Brief und Siegel‘“, erklärt Ina Stimpel gegenüber der Volksstimme.