Sorge um Spielplätze in der Börde Gemeinde will Treffpunkt in Samswegen sanieren
Einige Spielplätze in der Niederen Börde sind stark mitgenommen. Trotz schmalem Geldbeutel will die Gemeinde investieren. In Jersleben soll schon in den nächsten Tagen gebaut werden. Doch ohne Bürger läuft nur wenig.
13.11.2025, 10:30
Samswegen - Viele Samsweger werden sich noch erinnern: Im Rahmen des Festjahres zur 1030-Jahr-Feier des Dorfes wurde im März 2022 ein Spielplatzfest ausgerichtet. Anlass war auch die Einweihung einer neuen Schaukel, für die gespendet wurde. Zwei Tage zuvor musste noch einmal kräftig Hand angelegt werden. Es wurde geharkt, gefegt und vor allem gestrichen. Die Farbe haben Eltern spendiert.