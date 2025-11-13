Einige Spielplätze in der Niederen Börde sind stark mitgenommen. Trotz schmalem Geldbeutel will die Gemeinde investieren. In Jersleben soll schon in den nächsten Tagen gebaut werden. Doch ohne Bürger läuft nur wenig.

Obwohl im Frühjahr 2022 die Holzgeräte auf dem Samsweger Spielplatz durch das Engagement von Kindern und deren Eltern einen neuen Farbanstrich verpasst bekommen haben, besteht hier Handlungsbedarf.

Samswegen - Viele Samsweger werden sich noch erinnern: Im Rahmen des Festjahres zur 1030-Jahr-Feier des Dorfes wurde im März 2022 ein Spielplatzfest ausgerichtet. Anlass war auch die Einweihung einer neuen Schaukel, für die gespendet wurde. Zwei Tage zuvor musste noch einmal kräftig Hand angelegt werden. Es wurde geharkt, gefegt und vor allem gestrichen. Die Farbe haben Eltern spendiert.