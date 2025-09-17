weather wolkig
Kostenloses Mitnehmen erwünscht Geniale Werbeaktion: Bibliothek Wolmirstedt verschenkt hunderte Kinderbücher

Die Wolmirstedter Bibliothek lässt sich immer wieder etwas einfallen, um mehr Kinder und Jugendliche für das Lesen zu begeistern. Jetzt verschenkt sie hunderte Bücher.

Von Kristina Reiher 17.09.2025, 06:00
Die drei Bundesfreiwilligen Charlotte Schwanz, Mareike Hustädt und Friedrich Kiel haben in der Stadtbibliothek Wolmirstedt Bücher zum Verschenken aussortiert.
Die drei Bundesfreiwilligen Charlotte Schwanz, Mareike Hustädt und Friedrich Kiel haben in der Stadtbibliothek Wolmirstedt Bücher zum Verschenken aussortiert. Foto: Sophie-Charlott Weiß

Wolmirstedt - Betreten Besucher derzeit die Stadtbibliothek Wolmirstedt, fallen ihnen schon im Flur volle Regale und Bücherboxen auf. Gelagert sind dort Hunderte Kinder-und Jugendbücher. Ausgeliehen werden können die sehr gut erhaltenen Bücher aber nicht. Tatsächlich stehen sie zum Verschenken bereit. Dahinter steckt eine Aktion, für die die Bibliothek viel Zuspruch erntet.