Die Wolmirstedter Bibliothek lässt sich immer wieder etwas einfallen, um mehr Kinder und Jugendliche für das Lesen zu begeistern. Jetzt verschenkt sie hunderte Bücher.

Die drei Bundesfreiwilligen Charlotte Schwanz, Mareike Hustädt und Friedrich Kiel haben in der Stadtbibliothek Wolmirstedt Bücher zum Verschenken aussortiert.

Wolmirstedt - Betreten Besucher derzeit die Stadtbibliothek Wolmirstedt, fallen ihnen schon im Flur volle Regale und Bücherboxen auf. Gelagert sind dort Hunderte Kinder-und Jugendbücher. Ausgeliehen werden können die sehr gut erhaltenen Bücher aber nicht. Tatsächlich stehen sie zum Verschenken bereit. Dahinter steckt eine Aktion, für die die Bibliothek viel Zuspruch erntet.