Viele Kinder und Erwachsene möchten Gitarrespielen und haben sich deshalb an der Kreismusikschule angemeldet. Doch eine Lehrerstelle war zwei Jahre lang frei.

Yevgen Shtepa ist der neue Gitarrenlehrer in der Musikschule und übt mit Johanna.

Wolmirstedt. - Yevgen Shtepa ist der neue Gitarrenlehrer an der Musikschule. Er unterrichtet in Wolmirstedt, Haldensleben und Oebisfelde. Musikschulleiterin Tanja Litmanowitsch ist heilfroh, dass die Stelle nach zwei Jahren endlich wieder besetzt ist, wieder mehr Kinder und Erwachsene Unterricht nehmen können. Die kleine Johanna gehört zu denen, die sich nun ihren Traum erfüllen kann und Gitarrespielen lernt.

Yevgen Shtepa wurde in der Ukraine geboren, absolvierte die staatliche Prokofjew-Musikakademie und ein Aufbaustudium an der Universität Magdeburg. Er unterrichtet klassische Gitarre, E-Gitarre und Bassgitarre, möchte ein Ensemble oder Orchester ins Leben rufen. Er selbst spielt in kammermusikalischen Ensembles, gerne Musik aus dem Barock oder der Romantik, mag aber auch neue Komponisten.

Anmeldung erwünscht

An der Musikschule werden von 26 Lehrern fast alle Instrumente unterrichtet, das nutzen rund 600 Kinder und Erwachsene.

Wer ein Instrument spielen oder Gesangsunterricht nehmen möchte, kann sich in der Musikschule unter der Telefonnummer 039201 /21716 anmelden.