Die Thematik Breitband war in den Ortschaftsratssitzungen von Farsleben und Mose Thema.

Wolmirstedt l Die Thematik Breitbandausbau ist im Wolmirstedter Ortsteil Mose ein schon mehr als leidiges. Seit Jahren müssen die Anwohner mit extrem langsamen Internet auskommen. Besserung ist nur vage in Sicht.



„Wir haben den gleichen Stand beim Internet wie 2012“, ärgert sich Ortsbürgermeister Marco Röhrmann. Im Sinne der Anwohner müsse endlich eine Lösung gefunden werden, welche alle Menschen zufrieden stellt. „Letztendlich hätten wir schon viel eher reagieren müssen.“ Er selber hat auf seinem Balkon eine Richtfunkantenne stehen, damit er wenigstens etwas schnelleres Internet beziehen könne. Bereits 2015 hatte sich der Internetanbieter MDDSL zum Ausbau des Breitbandes in dem 330-Seelen-Ort bekannt. Geschehen ist seitdem nicht viel. Nur ein einsamer Verteilerkasten wurde als Vorbote für das „Gigabit-Zeitalter“ aufgestellt.



Röhrmann ergänzt: „Vor allem die aktuelle Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie abgehängt wir eigentlich in Mose sind.“ Es gehe nicht darum, dass man Videos im Internet schauen wolle, sondern die einfachsten Arbeiten nicht durchführen oder nur mit großem Zeitaufwand bewältigen könne. Dinge wie Homeschooling oder Videoanrufe bei Verwandten seien von vornherein zum Scheitern verurteilt. „Es ist eine Farce. MDDSL hat sich 2015 zum Ausbau des Breitbandnetzes bereit erklärt und bisher ist nichts geschehen.“Das fehlende schnelle Internet ist jedoch nicht die einzige Sache, welche den Anwohnern Sorgen bereitet, wie die Ortsräte erklären. „Wir müssen perspektivisch damit rechnen, dass alle Haushalte für die Anschlusskosten selber aufkommen müssen“, erklärt Röhrmann weiter. Das seien nach seinen Angaben etwa 600 bis 1000 Euro pro Anschluss. Der Preis variiere nach der Nachfrage. Um diesen Kosten entgegen zu wirken, wollen sich die Moser das Geld von der Stadtverwaltung wiederholen. Dafür wurde ein Antrag für den aktuellen Haushaltsplan der Stadt Wolmirstedt gestellt. Insgesamt fordern die Moser die Einstellung von rund 56000 Euro für die Kompensierung der Anschlusskosten. Begründet wird der Antrag damit, dass das geplante Vectoring nicht mehr zeitgemäß sei und der Ausbau eines Glasfasernetzes sinnvoller sei.



Durch unterschiedlichste Einflussfaktoren könnten dadurch Wirtschaftlichskeitslücken entstehen, welche jedoch nicht von den Bürgern sondern von der Gemeinde kompensiert werden müssten. Deshalb sei es aus Sicht des Ortschaftsrates nicht vertretbar, die Anwohner nach jahrelangem hinhalten auch noch mit den Anschlusskosten zu belasten.



Kämmerer unglücklichüber Anträge

Eine ähnliche Auffassung scheint man auch im Ortsteil Farsleben zu haben. In deren Ortschaftsratssitzung am Mittwochabend wurde der fast identische Antrag nach dem Moser Vorbild eingebracht. Allerdings würden hier die Kosten um einiges höher ausfallen. „Da Farsleben ein bisschen größer ist als Mose ist auch der Betrag etwas höher“, erklärt der zuständige Ortsbürgermeister Rolf Knackmuß. Insgesamt habe man sich auf die Summe von 167.000 Euro geeinigt. „Allerdings sehen wir dieses Geld eher als Reserve, wenn es nicht benötigt wird, dann ist das eben so.“



Wolmirstedts Kämmerer Marko Kohlrausch entlocken diese Anträge wenig Freude. „Ich bin mir nicht sicher, ob das hier zielführend ist“, mokiert sich der Rathaus-Finanzer am Mittwochabend. Er persönlich finde die Anträge aus Mose und Farsleben ganz schön heftig. „Vielleicht hätten wir erstmal den 16. März abwarten sollen, bevor wir solche Anträge einbringen.“ Auch für den sowieso schon klammen Haushalt der Stadt bedeuten diese Anträge, falls diese vom Stadtrat bewilligt werden, nichts Gutes. Dieser schlägt bereits jetzt mit Minus 851.800 Euro zu Buche. „Wenn diese Anträge durchgewunken werden, machen wir ein Fass ohne Boden auf. Ich bitte sie eindringlich den 16. März abzuwarten.“



Dieser Meinung ist auch Doris Bunk, die Breitbandbeauftragte der Stadtverwaltung. Am 16. März hätten die Kommunikationsunternehmen noch einmal die Möglichkeit dem Stadtrat sowie den Ortschaftsräten Rede und Antwort zu stehen. „Neben den bereits bekannten Unternehmen, also MDDSL und der Telekom, wird auch ein dritter Mitbewerber mit vor Ort sein.“ Wer der dritte Mitbewerber ist, will die Breitbandbeauftragte gegenüber der Volksstimme jedoch nicht verlautbaren. Bunk sicherte am Mittwochabend den Ortsräten allerdings zu, dass sie prüfen werde, inwiefern eine Förderung von privaten Anschlüssen möglich sei. „Beim Breitbandausbau der Gewerbegebiete gab es auch eine Förderung für die Anschlüsse, eventuell findet sich hier auch eine ähnliche Lösung“, gibt sie zu bedenken.



Breitband-Problemlandet im Fernsehen

Dass es in Mose kein schnelles Internet gibt, dürfte seit kurzem jeder in der Bundesrepublik wissen. Das ARD-Magazin „Kontraste“ hatte zuletzt über das langsame Internet im Wolmirstedter Ortsteil berichtet. Auch hier hatte Marco Röhrmann nochmal betont, dass halbwegs vernünftiges Internet genauso zur Grundversorgung gehöre, wie Wasser und Strom. Erst am 16. März werde man erfahren, wie es weiter geht.