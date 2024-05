Hoch schlugen die Flammen, hunderte Menschen pilgerten an die Sandkuhle in Glindenberg. Feuerwehr und Feuerwehrverein arbeiteten heftig.

Glindenberger Maifeuer lockt wieder Hunderte an

Maifeuer in Glindenberg

Glindenberg. - Maifeuer in Glindenberg - darauf bereitet sich ein ganzes Dorf vor. Die Erfahrung zeigt, dass Hunderte zum Festplatz pilgern und das war auch in diesem Jahr so.