Das Fest zum 140-jährigen Bestehen der Wolmirstedter Feuerwehr hat Feuerwehrleute, aber auch viele Bürger berührt. Der Umzug durch die Stadt und das Blaulicht-Fest auf der Schlossdomäne lockte viele.

In den Umzug der Wolmirstedter Feuerwehr hatten sich viele Wehren der umliegenden Gemeinden eingereiht.

Wolmirstedt. - Laut schallte das Martinshorn durch die Straßen und kündigte den langen Festumzug an. Doch schon vorher waren viele Bürger an den Straßenrand gekommen, um ihrer Feuerwehr anlässlich ihres 140. Geburtstages zuzuwinken. Viele befreundete wehren hatten sich eingereiht und auch die Info-Stände und Vorführungen beim Blaulicht-Fest auf der Schlossdomäne fanden viele Interessenten.