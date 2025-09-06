Am Wochenende bietet sich Anwohnern in Barleben ein Bild der Verwüstung: 36 Graffiti ziehen sich vom Breiteweg bis zum Sportplatz. Die Polizei ermittelt, erste Verdächtige wurden bereits in der Nacht gestellt.

Graffiti-Schock am Morgen: In Barleben wird eine ganze Straße illegal zur Leinwand

Barleben - Wer in Barleben am Wochenende mal eben gemütlich mit dem Kaffee aus dem Fenster gucken wollte, traf der Schock. „Viele Anwohner der Burgenser Straße trauten ihren Augen nicht als sie am Samstagmorgen vor die Tür traten“, sagt ein Sprecher des Polizeireviers Börde. Denn sie blickten nur entsetzt auf völlig beschmierte Außenwände. Graffitikünstler hatten sich in der Nacht illegal einmal die ganze Straße entlang ausgetobt.