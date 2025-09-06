20 neue Kannen DLRG-Ortsgruppe Benneckenstein spendet Gießkannen für Oberharzer Friedhöfe
Die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Benneckenstein hat 20 neue Gießkannen für die städtischen Friedhöfe im Oberharz gespendet. Wie es dazu kam.
06.09.2025, 18:15
Benneckenstein. - 20 neue Gießkannen hat die Ortsgruppe Benneckenstein der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) für die städtischen Friedhöfe im Oberharz gespendet. Damit reagiert die Ortsgruppe laut ihrem Vorsitzenden Mathias Becker auf die fehlenden Kannen vor Ort.