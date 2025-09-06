Die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Benneckenstein hat 20 neue Gießkannen für die städtischen Friedhöfe im Oberharz gespendet. Wie es dazu kam.

Mathias Becker, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Benneckenstein, Gabriele Schütt von der Friedhofsverwaltung, Ramona Bothur, Schatzmeisterin der Ortsgruppe, und Bürgermeister Ronald Fiebelkorn (von links) präsentieren die neuen Gießkannen für die städtischen Friedhöfe im Oberharz.

Benneckenstein. - 20 neue Gießkannen hat die Ortsgruppe Benneckenstein der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) für die städtischen Friedhöfe im Oberharz gespendet. Damit reagiert die Ortsgruppe laut ihrem Vorsitzenden Mathias Becker auf die fehlenden Kannen vor Ort.