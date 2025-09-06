weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. 20 neue Kannen: DLRG-Ortsgruppe Benneckenstein spendet Gießkannen für Oberharzer Friedhöfe

20 neue Kannen DLRG-Ortsgruppe Benneckenstein spendet Gießkannen für Oberharzer Friedhöfe

Die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Benneckenstein hat 20 neue Gießkannen für die städtischen Friedhöfe im Oberharz gespendet. Wie es dazu kam.

Von Matthias Distler 06.09.2025, 18:15
Mathias Becker, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Benneckenstein, Gabriele Schütt von der Friedhofsverwaltung, Ramona Bothur, Schatzmeisterin der Ortsgruppe, und Bürgermeister Ronald Fiebelkorn (von links) präsentieren die neuen Gießkannen für die städtischen Friedhöfe im Oberharz.
Mathias Becker, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Benneckenstein, Gabriele Schütt von der Friedhofsverwaltung, Ramona Bothur, Schatzmeisterin der Ortsgruppe, und Bürgermeister Ronald Fiebelkorn (von links) präsentieren die neuen Gießkannen für die städtischen Friedhöfe im Oberharz. Foto: Matthias Distler

Benneckenstein. - 20 neue Gießkannen hat die Ortsgruppe Benneckenstein der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) für die städtischen Friedhöfe im Oberharz gespendet. Damit reagiert die Ortsgruppe laut ihrem Vorsitzenden Mathias Becker auf die fehlenden Kannen vor Ort.