Der tragische Tod eines Jugendlichen bei einer Silvesterfeier in Born löst eine große Welle der Anteilnahme und Hilfsbereitschaft aus. Innerhalb von zwei Tagen kommen mehr als 28.000 Euro an Spenden für die Familie zusammen.

Große Anteilnahme nach tragischem Unglück bei Silvesterfeier in Born

Die Anteilnahme nach dem tödlichen Unglück in Born in der Silvetsernacht ist groß.

Born/Westheide - Das tragische Unglück in Born in der Gemeinde Wetheide in der Silvesternacht, bei dem ein 17-Jähriger sein Leben verloren hat, sorgt für große Anteilnahme und eine Welle der Spendenbereitschaft in der Bevölkerung.