Eine Ausstellung soll ab 27. Januar Besucher in das kleine Museum im Breiteweg locken. Dafür haben die Kuratorinnen des Heimatvereins zahlreiche Schaustücke zusammengetragen - auch kuriose.

Kerstin Dünnhaupt legt letzte Hand an eine der Schautafeln zum Schneiderhandwerk. Die Ausstellung in der Barleber Heimatstube eröffnet am 27. Januar.

Barleben - In der Heimatstube in Barleben ist an diesem Nachmittag viel los. Während Annemarie Keindorff Gäste durch das kleine Museum führt, sind Kerstin Dünnhaupt und Ingrid Gartz dabei, Nähmaschinen zu putzen, Häkeldecken zu positionieren oder mit Stecknadeln herumzuhantieren. Was es damit auf sich hat.