Ausgestorbene Berufe in der Börde Heimatstube präsentiert Schneiderhandwerk in Barleben
Eine Ausstellung soll ab 27. Januar Besucher in das kleine Museum im Breiteweg locken. Dafür haben die Kuratorinnen des Heimatvereins zahlreiche Schaustücke zusammengetragen - auch kuriose.
24.01.2026, 11:00
Barleben - In der Heimatstube in Barleben ist an diesem Nachmittag viel los. Während Annemarie Keindorff Gäste durch das kleine Museum führt, sind Kerstin Dünnhaupt und Ingrid Gartz dabei, Nähmaschinen zu putzen, Häkeldecken zu positionieren oder mit Stecknadeln herumzuhantieren. Was es damit auf sich hat.