In Glindenberg sorgt die Anschaffung eines Treppenlifts im Gemeinschaftshaus für reichlich Zündstoff. Erst ja, dann nein, nun wurde von der Stadt Geld in Aussicht gestellt für einen Lift, den die Gemeinde gar nicht mehr wollte. Kommt er nun oder nicht, der Treppenlift?

Hin und Her um Treppenlift sorgt in Glindenberg für Diskussionen

Der Treppenlift in Glindenberg ist eine unendliche Geschichte. Ist nun ein Ende in Sicht?

Glindenberg - In Glindenberg ist die Treppe das eine Problem. Sie führt hinauf in den Vereinsraum der Sportler auf dem Gemeinschaftshof. Nur kommen die Senioren der Volkssolidarität, die diesen Raum für ihre Treffen nutzen, ebendiese Treppe in vielen Fällen nicht nach oben. Der Einbau eines Treppenlifts steht bereits seit vielen Jahren im Raum. Nun soll er kommen, oder nicht?